Росстат прогнозирует убыль населения

Согласно прогнозам аналитиков, через шестнадцать лет жителями России будут 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин.

К началу следующего года численность России составит 146,741 миллиона человек, а в долгосрочном прогнозе, к началу 2036 года, станет меньше: до 142,993 миллиона человек. Как передает РИА Новости, такие данные содержатся в среднем варианте прогноза Росстата.

По прогнозам аналитиков, через шестнадцать лет жителями России будут 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году соотечественников будет меньше на 134,9 тысячи человек.

Если говорить о миграционном приросте, то он останется прежним, на уровне 2020 года. То есть, по факту, естественная убыль населения компенсирована не будет.