Крушение самолета в Алма-Аты: россиян на борту не было

По информации мэрии, жертвами авиакатастрофы стало 14 человек, еще 35 пострадало.

Стали появляться новые подробности о пассажирском самолете, потерпевшем крушение в Казахстане пятницу утром. Как уточняется, граждан России на его борту не было. Речь идет о рейсе АК Bek Air «Алма-Ата – Нур-Султан», потерявшем при взлете высоту. Лайнер рухнул, пробив бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту было 95 пассажиров, пять членов экипажа.

Что касается жертв происшествия, то, по информации мэрии, в результате погибло четырнадцать человек, еще тридцать пять пострадало, в том числе шесть детей. Информация постоянно уточняется. В генеральном консульстве уточнили: граждан России в самолете не было.

Сейчас на месте происшествия работает несколько карет скорой помощи. Пострадавшим оказывают помощь.