Гуанако – животное, которое когда-то приручили индейцы

Целых 6 тысячелетий назад крупное млекопитающее из семейства верблюдовые, род ламы было одомашнено индейцами кечуа. Именно они дали животному название «гуанако».

Травоядное было незаменимым помощником в хозяйстве, так как могло транспортировать грузы, которые в разы превышают его собственный вес. В день загруженные млекопитающие преодолевали расстояния в десятки километров.

Гуанако – дикий предок ламы, у животного легкое и изящное телосложение.

Южноамериканский представитель фауны похож на антилопу или оленя, однако обладает более длинной шеей, которая является своеобразным балансиром при передвижении.

Гуанако меньше лам, но крупнее альпак и их диких собратьев – викуньи.

Длина тела травоядного от 1,2 до 1,75 метра, высота в холке составляет от 90 до 130 см. Животное достигает веса в 115-140 кг.

Среда обитания – полупустыни, южноамериканские степи и высокогорья Анд. Популяцию можно обнаружить на архипелаге «Огненная Земля», в Чили, в южной стороне Перу, в западном Парагвае и Аргентине.

Гуанако может подниматься на 4000 м над уровнем моря, так как имеет высокоразвитую дыхательную систему. Благодаря этому верблюдовые приспособлены к жизни в экстремальных условиях высокогорья, где разряженный воздух и невероятно трудно дышать. Кроме того, в крови млекопитающих обнаруживается гораздо больше эритроцитов, чем у Homo sapiens. Показатели превышают «человеческую» норму в 4 раза.

Продолжительность жизни вида в естественных условиях составляет 20 лет, а в неволе она увеличивается на 8 лет.

Гуанако свойственна стадность и полигамность. Взрослый самец обзаводится двумя десятками самок. Половозрелость самки наступает в 2 года, а беременность продолжается 11 месяцев. Чаще рождается один детеныш, который кормится молоком матери 4 месяца.

Гуанако довольно осторожные животные. Когда вся группа пасется, одно животное находится настороже, а в случае опасности издает громкий звук, – сигнал тревоги. И стадо спасается бегством, развивая скорость около 50 км/час.

Гуанако относительно широко распространены и все же основными угрозами для этого вида являются чрезмерная охота из-за шкур, мяса и шерсти, а также браконьерство, а также разрушение среды обитания.