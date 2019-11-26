Ржавая кошка считается одной из самых маленьких кошек в мире

В лесах, джунглях, пустынях и ряде других природных мест обитает множество милейших представителей животного царства. В их число, безусловно, входит ржавая или пятнисто-рыжая кошка – одна из самых маленьких диких кошек на планете.

Ржавая кошка принадлежит к роду азиатских кошек. И это действительно самый маленький представитель отряда кошачьих в Азии.

Существуют 2 популяции ржавой кошки:

Prionailurus rubiginosus rubignosa – обитает в Индии, предпочитая открытые и сухие участки суши;

Prionailurus rubiginosus phillipsi – обитает в тропических лесах острова Шри-Ланка.

Prionailurus rubiginosus phillipsi

Изящная дикая кошка длиной в 35-48 см легко может поместиться на ладони взрослого человека. Вес животного составляет всего 0,9 –1,6 кг.

Шерсть взрослых особей в основном серого цвета с ржавыми пятнами на спинке и по бокам.

В настоящее время очень мало известно о поведении пятнистых кошек в дикой природе.

Ржавые кошки живут поодиночке и в основном ведут ночной образ жизни. В дневное время их активность довольно ограничена. Они часто прячутся в пещерах, среди поваленных деревьев, чтобы избежать встречи с крупными хищниками.

Ржавые кошки хорошо плавают. Несмотря на то, что они превосходно лазают по деревьям, большую часть времени животные проводят на земле. В их основной рацион входят мелкие грызуны и птицы, но они также охотятся на ящериц, лягушек и насекомых.

К сожалению сегодня, ржавая кошка входит в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Основная причина заключается в том, что большая часть территорий, где обитает это милое животное, постепенно превращается в сельскохозяйственные угодья.