Почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь?
26.12.2019 22:49
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Эксперт рассказал, что произойдет, если часто оставлять смартфон заряжаться на ночь.
- Управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте утверждает, что нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь. По его словам, если устройство в течение долгого времени остается подключенным к зарядному устройству после того, как батарея зарядилась на 100%, это может привести к более быстрому старению литий-ионного аккумулятора, пишет ТАСС.
- Тем не менее, в Apple, Samsung, and LG, считают, что это заявление не соответствует действительности. Ведь в современных смартфонах есть специальные технологии, которые выключают зарядное устройство смартфона после того, как батарея зарядится на 100%.
- Однако, Шульте, также как и представители Samsung и Apple, рекомендуют держать батарею смартфона на заряде не более 40-50%. Это поможет уменьшить скорость старения батареи. Но речь идет о хранении устройства в тот период, когда оно не используется.
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