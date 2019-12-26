Пост в течение 18 часов каждый день может помочь вам жить дольше

Одной из популярных тенденций в поддержании здоровья является прерывистый пост, который означает, что вы едите только в течение определенного промежутка времени и воздерживаетесь от калорий в течение большей части дня.

Прерывистое голодание рекламировалось как эффективный способ похудеть, но новый обзор существующих исследований показывает, что его преимущества могут выходить далеко за пределы вашей талии. Исследование, которое было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, показывает, что прерывистый пост не только полезен для избавления от лишних килограммов, но и может реально помочь вам жить дольше.

Исследования различных типов поста показали пользу для здоровья, например, снижение артериального давления Эти преимущества очевидны, и связь между улучшением здоровья и прерывистым голоданием относительно хорошо установлена. Однако исследователи не могут с уверенностью сказать, являются ли эти преимущества для здоровья просто приятным побочным эффектом потери веса или они напрямую связаны с подобным образом жизни.

Изучив все имеющиеся данные, исследователи во главе с автором Марком Мэттсоном из Университета Джонса Хопкинса предполагают, что голодание на ежедневной основе или в течение нескольких дней по установленному графику может побудить организм усваивать жиры, а не хранить их. Это, конечно, приводит к потере веса, но также улучшает клеточное здоровье, что может дать дополнительные преимущества.

Некоторые культуры, которые известны низким потреблением калорий, как правило, живут дольше, и исследователи предполагают, что польза от поста, вероятно, сыграет свою роль. В наши дни те, кто практикует прерывистое голодание, часто выбирают стиль 18/6, постятся 18 часов, а затем едят в течение всего 6 часов каждый день.

Все это звучит как хорошая новость для людей, которым нравится прерывистый пост, но важно отметить, что объем высококачественных исследований по этой теме все еще относительно невелик. По мере продвижения вперед новые исследовательские усилия должны больше раскрывать преимущества и потенциальные недостатки регулярного поста, пишет BGR.