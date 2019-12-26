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Потеря веса: эта вкусная еда снижает аппетит и тягу к перееданию

26.12.2019 20:15
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Потеря веса: эта вкусная еда снижает аппетит и тягу к перееданию

Исследование датских ученых показало, что употребление темного шоколада может уменьшить тягу к сладкому, жирной и соленой пище и перееданию.

Темный шоколад может снизить тягу к жирной пище, сладким и соленым лакомствам из-за повышенной сытости и снижения желания есть больше. Когда дело доходит до выбора между темным шоколадом и молочным шоколадом, мы знаем, что употреблять темный шоколад гораздо полезнее.

Предыдущие исследования показали, что темный шоколад, благодаря высокому содержанию какао, может повысить внимание и повысить бдительность людей. А новое исследование, проведенное профессором Ларри Стивенсом и его коллегами, показало, что темный шоколад помогает расслабиться, снижает кровяное давление и улучшает здоровье сердца.

Таким образом, если вы хотите снизить вес во время праздников, то темный шоколад для десертов не может быть плохой идеей, так как он дает чувство сытости и удовлетворения.

Исследователи изучили влияние молока и темного шоколада на аппетит и потребление калорий в группе молодых, здоровых мужчин с нормальным весом. Участники постились в течение 12 часов, а затем съели 100 г темного или молочного шоколада за две отдельные сессии. Их сытость, голод и тяга к особой пище регистрировались в течение 5 часов после употребления каждого типа шоколада. Через 150 минут после употребления темного или молочного шоколада им давали пиццу и просили есть до полного насыщения.

Результаты показали, что употребление темного шоколада заранее снизило их аппетит и потребление калорий на 17 процентов, что означает, что они съели значительно меньше пиццы.

Участники также сообщили, что после употребления темного шоколада им хотелось меньше соленой, жирной пищи или сладостей.

Темный шоколад без сахара с содержанием какао более 60 процентов также содержит полезные жиры и антиоксиданты, пишет spring.org.

Профессор Стивенс сказал:

«Люди обычно не едят шоколад и думают, что это будет полезно для них. Обычная плитка шоколада с высоким содержанием сахара и молока не будет такой хорошей, а вот темный шоколад с высоким содержанием какао, который можно найти у большинства производителей, будет иметь положительный эффект».

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