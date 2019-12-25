Что происходит с организмом после праздничного застолья?

Готовясь к праздничному застолью, вероятно, лучше не думать о последующем дискомфорте. Ученые напоминают о том, что происходит с организмом человека в течение 24 часов после приема алкогольных напитков.

Недавние исследования южноафриканских ученых показывают, что одна праздничная новогодняя трапеза может обеспечить организм таким количеством калорий, которых будет достаточно для того, чтобы совершить 1,7-дневный поход в Гималаи. Также, ученые рассказали, что происходит с организмом человека после приема алкогольных напитков во время праздничного застолья.

Первые 5 минут

Алкоголь быстро впитывается в кровь и "ударит" в голову через пять-десять минут после вашего первого глотка. Тонкая кишка поглощает большую часть алкоголя, в то время как 20% поступает в кровь через желудок. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, особенно капилляры под вашей кожей, заставляя вас чувствовать тепло.

20 минут

Средняя емкость желудка составляет около одного литра, но для того, чтобы «полные» сигналы достигли мозга из желудочно-кишечного тракта, после того, как вы впервые начали есть, требуется 20 минут. К тому времени, возможно, вы уже переели. Еда и питье слишком быстро заставляет вас отрыгивать, когда вы глотаете лишний воздух.

30 минут

Когда вы едите, еда поднимает уровень сахара в крови. В ответ ваша поджелудочная железа начнет вырабатывать гормон инсулин, который преобразует глюкозу в пригодную для хранения форму, называемую гликогеном. В результате падения уровня сахара в крови вы чувствуете сильную усталость.

Один час

После еды больше крови поступает в пищеварительный тракт. Чтобы помочь пищеварению, ваше сердце и скорость метаболизма повышаются, что сопровождается небольшим повышением температуры тела, заставляя вас потеть и чувствовать себя более уставшим. Что еще хуже, большое количество разных продуктов труднее обрабатывать, а алкоголь замедляет пищеварение.

Два часа

Тяжелая пища, богатая белком и жиром, может находиться в желудке в течение двух-трех часов, вызывая чувство вздутия. Вздутие кишечника частично вызвано, когда ферменты организма не могут справиться с определенными веществами, такими как рафиноза, сложный сахар, найденный в брюссельской капусте и некоторых других овощах.

Три часа

Организму нужно около трех часов, чтобы разбить бокал вина в 250 мл, но вы, вероятно, выпили больше этого. Настало ли время для сырной доски? В сочетании с углеводами в крекерах аминокислота триптофан в сыре может привести к краху.

Шесть часов

Потребуется от шести до восьми часов, чтобы пища прошла через желудок и тонкую кишку, прежде чем достигнуть толстой кишки. Организм переваривает мясо на аминокислоты, которые всасываются через тонкий кишечник и попадают в кровь.

24 часа

Если повезет, ваше похмелье, вызванное в основном обезвоживанием от мочегонного характера алкоголя, к настоящему времени ослабнет. Тело может, наконец, начать устранять непереваренную пищу, поглощая воду и минералы и накапливая лишний жир, пишет ScienceFocus.