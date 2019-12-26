Орешкин назвал факторы, сдерживающие рост российской экономики

Максим Орешкин считает, что социальное неравенство и бедность - это факторы, которые ограничивают рост российской экономики

В интервью телеканалу Россия-24 министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что существует два основных фактора, которые сдерживают экономический рост России - бедность и социальное неравенство. Он добавил, что это очень серьезная проблема для страны и в текущем году здесь практически не наблюдалось улучшения. Орешкин подчеркнул, что в следующем году необходимо уделить повышенное внимание неравенству и бедности, так как именно эти факторы в долгосрочной перспективе ограничивают рост экономики, пишет РИА Новости.