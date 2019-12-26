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Топилин считает, что в 2020 году уровень безработицы не повысится

26.12.2019 18:46
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Топилин считает, что в 2020 году уровень безработицы не повысится

Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в следующем году

Ожидается, что в 2020 году уровень безработицы не повысится. Дело в том, что сейчас "молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное". Об этом в интервью Россия-24 заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Министр добавил, что в настоящее время уровень безработицы в стране составляет около 4,6% и в следующем году такой показатель не должен сильно измениться, пишет РИА Новости.

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