Топилин считает, что в 2020 году уровень безработицы не повысится

Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в следующем году

Ожидается, что в 2020 году уровень безработицы не повысится. Дело в том, что сейчас "молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное". Об этом в интервью Россия-24 заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Министр добавил, что в настоящее время уровень безработицы в стране составляет около 4,6% и в следующем году такой показатель не должен сильно измениться, пишет РИА Новости.