Голикова рассказала, почему 31 декабря не стал выходным

Татьяна Голикова заявила: нужно больше времени, чтобы сделать 31 декабря выходным днем

Жители России в этом году не смогут отдохнуть 31 декабря, потому что для принятия соответствующего решения требуется больше времени. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что существуют определенные ограничения: в Трудовом кодексе РФ прописаны сроки, в течение которых должно быть принято решение о выходном дне.

Также Голикова подчеркнула, что и она, и все члены кабинета министров выйдут на работу 31 декабря. Она добавила: если бы последний день года был выходным, они все равно бы работали, пишет РИА Новости.