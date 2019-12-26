Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ДЕК, 16:47 МСК
USD (ЦБ)    61,7676
EUR (ЦБ)    68,5003

26 ДЕК, 16:47 МСК
USD (ЦБ)    61,7676
EUR (ЦБ)    68,5003
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

США готовятся к информационной войне против России

26.12.2019 15:38
Комментарии
США готовятся к информационной войне против России

Разработка тактики ведения информационной войны против России направлена на противостояние потенциальному вмешательству в выборы США в 2020 году

Киберкомандование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки занимается разработкой тактики ведения информационной войны против Российской Федерации. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших должностных лиц.

Как передает газета, такие меры направлены на защиту от внешних угроз, включая потенциальное вмешательство российской стороны в американские выборы в 2020 году. Например, осенью прошлого года с целью предупреждения интервенции в промежуточные выборы ВС США отключили интернет базирующемуся в Санкт-Петербурге "Агентству интернет-исследований".

Как пишет The Washington Post, американские военные потенциальными противниками видят руководство ФСБ и представителей крупного бизнеса. Отмечается, что в противодействие возможным российским атакам включены отправка предупреждающих сообщений и дезинформация, которая направлена на разлад в работе правительства РФ. При этом американские власти заверили, что подобные шаги не будут направлены на российское общество в целом.

Издание подчеркнуло, что Пентагон и киберкомандование отказались комментировать эту информацию, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Песков рассказал, что у России есть средства для завершения
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году

Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году
Экономика

Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?

Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?
Политика

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают?

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают?
Экономика

«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США

«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США
Экономика 2

«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль

«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль
Политика 15

Как малый бизнес формирует экономику Индии: благодаря или вопреки своему правительству?

Как малый бизнес формирует экономику Индии: благодаря или вопреки своему правительству?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале

В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале

В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей

В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей

В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

Новости дня

16:31 В Госдуме отреагировали на подготовку США к информационной войне против России В Госдуме отреагировали на подготовку США к информационной войне против России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:43 В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан
13:49 Песков рассказал, что у России есть средства для завершения "Северного потока - 2" Песков рассказал, что у России есть средства для завершения "Северного потока - 2"
13:36 Госкорпорация возьмется за отходы производства Госкорпорация возьмется за отходы производства
13:03 Утвержден новый порядок регистрации автомобилей Утвержден новый порядок регистрации автомобилей
12:01 Путин рассказал, что мало спит Путин рассказал, что мало спит
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:48 В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Узнай, страна!

16:23 В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:46 В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады» В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter