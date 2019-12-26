США готовятся к информационной войне против России

Разработка тактики ведения информационной войны против России направлена на противостояние потенциальному вмешательству в выборы США в 2020 году

Киберкомандование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки занимается разработкой тактики ведения информационной войны против Российской Федерации. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших должностных лиц.

Как передает газета, такие меры направлены на защиту от внешних угроз, включая потенциальное вмешательство российской стороны в американские выборы в 2020 году. Например, осенью прошлого года с целью предупреждения интервенции в промежуточные выборы ВС США отключили интернет базирующемуся в Санкт-Петербурге "Агентству интернет-исследований".

Как пишет The Washington Post, американские военные потенциальными противниками видят руководство ФСБ и представителей крупного бизнеса. Отмечается, что в противодействие возможным российским атакам включены отправка предупреждающих сообщений и дезинформация, которая направлена на разлад в работе правительства РФ. При этом американские власти заверили, что подобные шаги не будут направлены на российское общество в целом.

Издание подчеркнуло, что Пентагон и киберкомандование отказались комментировать эту информацию, пишет ТАСС.