В Вене стартовали газовые переговоры России и Украины

Москва и Киев встретились для финализации подписанного 20 декабря в Минске протокола о сотрудничестве

В пятницу, 26 декабря, в Вене стартовали переговоры России и Украины по транзиту газа. Отмечается, что стороны встретились для финализации подписанного 20 декабря в Минске протокола о сотрудничестве.

В прошлую пятницу Россия и Украина согласовали новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию. Новое соглашение предполагает, что в 2020 году минимальный объем прокачки голубого топлива составит 65 млрд куб. м сырья и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. Кроме того стороны договорились об урегулировании всех взаимных судебных претензий и об отказе от новых, так как Газпром обязался выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $2,9 млрд.

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко выразил надежду, что Москва и Киев 26 декабря смогут согласовать все условия и подписать 27 декабря транзитный контракт. В свою очередь глава Минфина РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на финализацию соглашения на этих выходных, пишет РИА Новости.