Песков рассказал, что у России есть средства для завершения "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков отметил, что не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ по "Северному потоку - 2"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Российской Федерации имеются определенные мощности, благодаря которым строительство проекта "Северный поток - 2" может быть завершено в ближайшей перспективе. Также он отметил, что не может рассказать о предполагаемых сроках реализации газопровода.

"Чем раньше, тем лучше", - добавил Песков.

Глава Белого дома Дональд Трамп 20 декабря подписал законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Уточняется, что этот документ подразумевает введение ограничительных мер в отношении "Северного потока - 2". На фоне таких американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб газопровода, уже объявила о приостановке работ, пишет ТАСС.