Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ДЕК, 15:13 МСК
USD (ЦБ)    61,7676
EUR (ЦБ)    68,5003

26 ДЕК, 15:13 МСК
USD (ЦБ)    61,7676
EUR (ЦБ)    68,5003
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан

26.12.2019 14:43
Комментарии
В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих россиян

Три федеральных чиновника и экс-чиновник финансово-экономического блока проводили совещания у руководителя администрации президента Антона Вайно, где рассматривался вопрос освобождения малоимущих слоев населения страны от НДФЛ. Таким образом они хотят показать борьбу за социальную справедливость.

Они добавили, что эта идея обсуждалась и в правительстве. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих граждан, добавив, что на совещаниях такой вопрос поднимался, но предметных совещаний по этой теме не было, пишет "Ведомости".

Комментировать (без регистрации)
Песков отреагировал на идею отменить НДФЛ для малоимущих
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году

Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году
Экономика

Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?

Не тронут только Путина. Зачем военные США планируют кибератаки на российскую элиту?
Политика

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают?

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают?
Экономика

«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США

«Северный поток – 2» заморозят на 6 лет? Россия не может достроить газопровод после санкций США
Экономика 2

«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль

«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль
Политика 15

Как малый бизнес формирует экономику Индии: благодаря или вопреки своему правительству?

Как малый бизнес формирует экономику Индии: благодаря или вопреки своему правительству?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей

В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей

В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо

В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо

Новости дня

13:49 Песков рассказал, что у России есть средства для завершения "Северного потока - 2" Песков рассказал, что у России есть средства для завершения "Северного потока - 2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:36 Госкорпорация возьмется за отходы производства Госкорпорация возьмется за отходы производства
13:03 Утвержден новый порядок регистрации автомобилей Утвержден новый порядок регистрации автомобилей
12:01 Путин рассказал, что мало спит Путин рассказал, что мало спит
10:48 В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря
09:44 Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08:42 Военные полицейские РФ заняли опорный пункт США в Сирии Военные полицейские РФ заняли опорный пункт США в Сирии

Узнай, страна!

14:46 В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады» В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:33 В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter