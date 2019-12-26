В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих россиян

Три федеральных чиновника и экс-чиновник финансово-экономического блока проводили совещания у руководителя администрации президента Антона Вайно, где рассматривался вопрос освобождения малоимущих слоев населения страны от НДФЛ. Таким образом они хотят показать борьбу за социальную справедливость.

Они добавили, что эта идея обсуждалась и в правительстве. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих граждан, добавив, что на совещаниях такой вопрос поднимался, но предметных совещаний по этой теме не было, пишет "Ведомости".