В России могут отменить подоходный налог для малоимущих граждан
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих россиян
Три федеральных чиновника и экс-чиновник финансово-экономического блока проводили совещания у руководителя администрации президента Антона Вайно, где рассматривался вопрос освобождения малоимущих слоев населения страны от НДФЛ. Таким образом они хотят показать борьбу за социальную справедливость.
Они добавили, что эта идея обсуждалась и в правительстве. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет никакой позиции касательно отмены подоходного налога для малоимущих граждан, добавив, что на совещаниях такой вопрос поднимался, но предметных совещаний по этой теме не было, пишет "Ведомости".
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