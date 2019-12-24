Песков отреагировал на идею отменить НДФЛ для малоимущих

Дмитрий Песков рассказал, что вопрос об отмене НДФЛ несколько раз поднимался в ходе экспертных дискуссий

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции по поводу предложения об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян. Он добавил, что эта инициатива несколько раз поднималась в ходе экспертных дискуссий, однако решение такого вопроса "требует межведомственного согласования", а также экспертной проверки.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об отмене подоходного налога для граждан России с минимальным размером оплаты труда, пишет ТАСС.