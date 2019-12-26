Утвержден новый порядок регистрации автомобилей

Согласно содержанию, он предусматривает участие в процессе регистрации специализированных торговых организаций, которые входят в госреестр МВД.

Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым были утверждены новые правила регистрации транспортных средств, информирует РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства. Как уточняется, документ начинает действовать первого января. Согласно содержанию, он предусматривает участие в процессе регистрации специализированных торговых организаций, которые входят в госреестр МВД.

Также свидетельство о регистрации машины можно будет получить в автосалоне, но при условии присутствия там специального сотрудника.