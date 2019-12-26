В следующем году в России снова вырастет плата за услуги ЖКХ

Как рассказали «Известиям» представители ФАС, речь идет о среднем по России показателе в 4%.

В следующем году в России снова вырастет оплата за услуги ЖКХ. Как рассказали «Известиям» представители ФАС, речь идет о среднем по России показателе в четыре процента. В конце октября было обнародовано правительственное распоряжение, согласно которому больше всего «коммуналка» увеличится в Чечне (6,5%). А вот самый низкий индекс будет в Ненецком автономном округе (2,4%).

Что касается Москвы, то здесь ЖКХ увеличится в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге — не больше чем на 3,8%. В остальных российских регионах этот показатель будет варьироваться от 3,6 до 4,9%.

Планируется, что индексацию будут проводить во втором полугодии.