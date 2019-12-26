Путин рассказал, что мало спит

Президент России рассказал о недостатке сна в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о недостатке сна в перерыве матча Ночной хоккейной лиги, которая прошла на Красной площади в минувшую среду, передает РИА Новости. По словам главы государства, он спал не больше пяти часов.

В перерыве президент общался с бизнесменом Геннадием Тимченко, который признался главе государства, что работа занимает много времени и устает, но тренировкам уделять время нужно. В ответ на это Владимир Путин рассказал, что не высыпался последнее время: «Мало спал – четыре-пять часов. Маловато».