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Путин рассказал, что мало спит

26.12.2019 12:01
Комментарии: 1
Путин рассказал, что мало спит

Президент России рассказал о недостатке сна в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о недостатке сна в перерыве матча Ночной хоккейной лиги, которая прошла на Красной площади в минувшую среду, передает РИА Новости. По словам главы государства, он спал не больше пяти часов.

В перерыве президент общался с бизнесменом Геннадием Тимченко, который признался главе государства, что работа занимает много времени и устает, но тренировкам уделять время нужно. В ответ на это Владимир Путин рассказал, что не высыпался последнее время: «Мало спал – четыре-пять часов. Маловато».

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