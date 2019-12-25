ЦБ начал тестировать новую криптовалюту
25.12.2019 21:48
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о проводимом тестировании новой криптовалюты.
- Центральный банк приступил к тестированию новой криптовалюты. Стейблкойны - новая криптовалюта ЦБ обеспеченная активами. Тесты проходят в "регуляторной песочнице", которая позволяет входящим в нее компаниям протестировать выпускаемую продукцию или услуги без существенных рисков нарушения законодательства.
- Набиуллина отметила, что Банк России активно изучает возможность выпуска собственной криптовалюты. Но для реализации этой инициативы необходимо понимать, какие преимущества выпуск криптовалюты даст бизнесу и гражданам, по сравнению с уже имеющимися механизмами, например, системой быстрых платежей.
- Также, необходимо понимать, какие риски выпуск криптовалюты несет для финансового рынка. Набиуллина отметила, что разрешение населению держать деньги на счетах в ЦБ может спровоцировать переток средств из коммерческих организаций, пишет Интерфакс.
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