В Роструде объяснили порядок выплаты заработной платы за январь

Заработные платы за январь, несмотря на новогодние выходные, не должны стать меньше

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что заработные платы россиян не должны стать меньше из-за длительных новогодних выходных. Он пояснил: в Трудовом кодексе РФ написано, что независимо от выходных и нерабочих дней в месяце, за работником сохраняется фиксированный размер оплаты труда. Однако такая гарантия распространяется только на тех, кто получает оклад. Что касается сотрудников, работающих на сдельной основе, за неработающие праздничные выходные им должны выплатить дополнительное вознаграждение, пишет "Российская газета".

Напомним, что на новогодние праздники в 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.