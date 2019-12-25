Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года

Дмитрий Козак считает, что в 2020 году импортируемые автомобили могут прибавить в цене

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что со следующего года в стране могут подорожать импортные автомобили из-за увеличения утилизационного сбора. По его словам, российское правительство было вынуждено повысить утильсбор в рамках реализации масштабной программы по экологической безопасности РФ, что может повлечь за собой подорожание импортируемых машин.

При этом Козак отметил, что российскому автопрому оказывается государственная поддержка, а значит отечественные автомобили существенно не подорожают, пишет РИА Новости.