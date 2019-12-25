Дональд Трамп назвал комедию "Один дома 2", где он сыграл в эпизоде роль-камео, одной из лучших рождественских кинокартин

Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп гордится своей эпизодической ролью в комедии "Один дома 2". По его словам, для него было честью сниматься в величайшей рождественской картине.

Трамп появляется в небольшой сцене в отеле, где у него главный герой, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает, как пройти в вестибюль отеля.

В 1992 году на экраны вышел фильм "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", который является продолжением одноименной киносерии. Отмечается, что эта картина стала большим рождественским хитом во всем мире, пишет "Интерфакс".