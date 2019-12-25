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Почему нужно ограничить искусственное освещение ночью

25.12.2019 19:45
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Почему нужно ограничить искусственное освещение ночью

Спать невероятно трудно, когда свет проникает сквозь шторы или телефон светится с тумбочки. Но все больше исследований обнаруживают, что искусственный свет может быть более чем раздражающим. Это может быть серьезно вредно для здоровья.

Естественный 24-часовой цикл дневного света и темноты держит наши циркадные биологические ритмы в равновесии. Когда эти ритмы выходят из строя, исследования показали потенциальную связь с проблемами здоровья от бессонницы до рака молочной железы. Одним из главных виновников может быть мелатонин, основной гормон, который контролирует циклы сна и бодрствования. Свет ночью подавляет секрецию мелатонина, а недостаток мелатонина связан с диабетом, ожирением, болезнями сердца и другими проблемами со здоровьем.

Совсем недавно международная группа исследователей проанализировала данные о влиянии светового загрязнения на образование мелатонина у людей и позвоночных и обнаружила, что даже низкие уровни городского небесного свечения могут подавлять его производство. Они изучили сотни исследований в поисках доказательств того, как свет влияет на выработку мелатонина - и это не займет много времени.

Чтобы получить представление о воздействии, исследователи изложили некоторые переменные. Небесное свечение города, форма светового загрязнения, может достигать освещенности до 0,1 люкс, а наружного освещения - около 150 люкс, согласно пресс-релизу Института пресноводной экологии и рыболовства во внутренних водоемах им. Лейбница, который был частью большей команды. Но пороговые значения для разных существ не так высоки: у рыб пороговое значение составляет 0,01 люкс, у грызунов - 0,03 люкс, а у чувствительных людей - около 6 люкс.

Эпидемиолог рака Ричард Стивенс из Медицинского факультета Университета Коннектикута является пионером в этой области, изучая этот предмет в течение 25 лет. Стивенс считается первым, кто выдвинул гипотезу о том, что более широкое использование искусственного освещения ночью может быть связано с более высоким риском развития рака молочной железы.

Стивенс рассмотрел связь между искусственным освещением ночью и его потенциальным краткосрочным и долгосрочным воздействием на здоровье. Он указывает, что исследования указывают на важность сна ночью, но теперь мы должны сосредоточиться на важности темноты ночью.

«Главное, на что следует обратить внимание, это то, что сон очень важен для хорошего самочувствия, так же как и ночное воздействие темноты», - пишет он. «Важность сна наконец-то вошла в основное русло мышления и практики; однако важность темноты все еще сильно недооценивается».

Стивенс указывает на доказательства, которые связывают окружающий свет в спальне ночью и риск депрессии и ожирения, а также на многочисленные исследования, в которых изучалась аналогичная связь с раком молочной железы. По его словам, если эти ассоциации будут причинными, будут "очевидные и простые вмешательства".

Он предлагает затемнение теней и устранение всех источников света в спальне, независимо от того, насколько они маленькие. Если вам нужен ночной свет, он говорит, что тусклый красный свет приведет к наименьшему нарушению циркадной системы вашего тела, пишет MNN.

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