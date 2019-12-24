Какую пользу можно получить от употребления кофе?

Питье четырех чашек кофе в день могло бы уменьшить увеличение веса от нездоровой диеты, подавляя гены, которые заставляют тело накапливать жир.

Согласно исследованию на крысах, употребление четырех чашек кофе в день может уменьшить количество жира, которое вы получаете после употребления нездоровой пищи.

Эксперимент обнаружил, что кофеин не дает организму накапливать большое количество жировых клеток.

Крысы потребляли эквивалент кофеина из четырех чашек кофе и в течение четырех недель имели диету, богатую углеводами с высоким содержанием жиров и сахара. Они набрали на 16% меньше веса, чем крысы в группе без кофеина, и на 22% меньше жира.

Ученые говорят, что это может быть связано с тем, что действие кофеина снижает действие гена, который, как известно, способствует увеличению веса.

Исследователи из Университета Иллинойса решили выяснить, приносит ли пользу тип травяного чая, называемого чай мате, и обнаружили, что кофеин из кофе имеет такой же эффект.

«Принимая во внимание полученные данные, чай мате и кофеин можно считать агентами против ожирения», - говорит д-р Эльвира Гонсалес де Мехия, автор исследования. «Результаты этого исследования могут быть масштабированы для людей, чтобы понять роль чая мате и кофеина в качестве потенциальных стратегий предотвращения избыточного веса и ожирения, а также последующих метаболических нарушений, связанных с этими состояниями».

Потребление кофеина из мате или из других источников смягчало негативное влияние диеты с высоким содержанием жиров и сахара на состав тела из-за модуляции определенных ферментов как в жировой ткани, так и в печени.

Команда объяснила, что этот эффект, вероятно, был вызван влиянием кофеина на два гена, в частности - Fasn и Lpl.

Fasn - ген синтазы жирных кислот - был на 31-39 процентов менее активен у крыс, которых кормили кофеином, а это означает, что организм превращает меньше сахара в жир.

Lpl - ген липопротеинлипазы - был примерно на 51-69 процентов менее активным, что также уменьшало количество жира, который был создан.

Подавление этих генов также означает, что в печени вырабатывается меньше холестерина, пишет DailyMail.