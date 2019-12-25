В Госдуме назвали "своеобразной" идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"

Дмитрий Новиков считает, что нет смысла подключать в переговорный процесс России и Грузии другие страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила Российской Федерации вести переговоры по примеру "нормандского формата", где грузинская сторона будет представлена вместе с партнерами. По ее словам, у страны нет сил проводить переговоры в двустороннем порядке, а нынешняя система переговоров не приносит ощутимого эффекта.

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков назвал такую идею "своеобразной". Он пояснил, что Москва и Тбилиси решают проблемы, которые затрагивают только Россию и Грузию, а значит нет смысла подключать в этот переговорный процесс другие страны. Что касается отношений РФ и Украины, то здесь сложилась совершенно другая ситуация, поэтому переговоры в "нормандском формате" имеют место быть. Новиков подчеркнул, что боевые действия на Донбассе еще не завершены, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР были проведены референдумы, а также на украинской территории проживает много российских граждан, за которых отвечают власти РФ, пишет РИА Новости.