Песков отреагировал на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Дмитрий Песков опроверг слова Александра Лукашенко о том, что в позициях Владимира Путина и Дмитрия Медведева есть расхождения касательно отношений с Минском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расхождений в позициях российского президента Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева касательно отношений с Белоруссией нет. Также он опроверг слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разных подходах президента России и главы российского правительства к процессам интеграции.

Такими словами Песков отреагировал на заявление лидера Белоруссии в интервью "Эхо Москвы" о наличии расхождений в позициях Путина и Медведева касательно отношений с Минском. Как рассказал Лукашенко, он договорился с российским президентом на переговорах в Сочи не поднимать вопросы, связанные с наднациональными органами двух стран, однако Медведев высказался по-поводу данного вопроса, пишет ТАСС.