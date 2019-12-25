Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Кабмин Украины оставил за собой право отменять запрет на покупку российской электроэнергии во избежание ЧС в объединенной украинской энергосистеме

Пресс-служба украинского лидера сообщила, что Владимир Зеленский одобрил внесение поправок в закон "О рынке электрической энергии", согласно которым запрещается приобретать электроэнергию в Российской Федерации по двусторонним договорам. При этом отмечается, что кабинет министров Украины оставил за собой право отменять этот запрет на определенный им срок в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной украинской энергосистеме, пишет РИА Новости.