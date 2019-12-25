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Украина возбудила уголовное дело после проезда российского поезда по Крымскому мосту

25.12.2019 15:34
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Украина возбудила уголовное дело после проезда российского поезда по Крымскому мосту

Украинская прокуратура АРК заявила, что российский поезд незаконно переправил людей через украинскую границу

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) возбудила уголовное дело в связи с проездом первого пассажирского поезда российской компании "Гранд-Экспресс" по Крымскому мосту. В прокуратуре пояснили, что состав незаконно переправил людей через украинскую границу (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины). Помимо этого на Украине заявили, будто Российская Федерация грубо нарушила территориальную целостность и суверенитет страны. Отмечается, что украинская прокуратура в рамках досудебного расследования планирует предоставить правовую оценку незаконным действиям должностных лиц российской компании перевозчика, пишет "Интерфакс-Украина".

В свою очередь российская сторона неоднократно заявляла, что Керченский мост на полуостров построен на законных основаниях, так как в 2014 году Крым, согласно итогам референдума, стал частью России.

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