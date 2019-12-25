Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент РФ заявил, что правительство должно приложить все усилия для того, чтобы добиться реальных существенных перемен в жизни россиян

Лидер Российской Федерации Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил: он сомневается, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему от реализации нацпроектов. Глава государства отметил, что такие выводы были сделаны исходя из ранее проведенных опросов общественного мнения. Путин добавил, что в данном случае речь идет об исследованиях, которым нельзя не доверять, включая Федеральную службу охраны.

По словам президента РФ, правительство должно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться реальных существенных перемен в жизни российских граждан, пишет "Интерфакс".