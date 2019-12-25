Путин назвал "задачей номер один" повышение уровня доходов россиян

Президент РФ заявил, что наблюдаемый рост доходов россиян и их заработных плат необходимо сохранить и усилить

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами правительства по итогам года озвучил первостепенную задачу государства - повышение уровня реальных доходов россиян.

"Вот это задача номер один", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что в третьем и четвертом квартале 2019 года наблюдался некоторый рост доходов населения и их заработных плат. Глава государства заявил, что такую тенденцию необходимо сохранить и усилить, пишет ТАСС.