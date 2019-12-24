Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков сувениры, мягкая игрушка и электробритва

Результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru показали, какие подарки на Новый год россияне меньше всего хотели бы получить. Отмечается, что исследование проводилось с 13 по 18 декабря 2019 года, в нем приняли участие порядка 5 тыс. пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Уточняется, что в тройку лидеров новогодних антиподарков вошли сувениры (57%), мягкие игрушки (52%) и электробритва (48%). Также среди нежелательных подарков на Новый год оказались такие товары, как мыло, полотенце, календарь, весы, косметика, навигатор, станок для бритья, массажный коврик, музыкальная колонка, электронная книга, робот-пылесос, биткоин, игровая консоль, экшн-камера, видеокамера, наушники и фотоаппарат, пишет РИА Новости.