Россия назвала возможный ответ на американские санкции против "Северного потока - 2"

Одной из ответных мер Москвы на санкции Вашингтона против "Северного потока - 2" может стать расширение списка американских лиц, которым запрещен въезд на территорию России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что одной из ответных мер на санкции США в отношении российского газопровода "Северный поток - 2" может стать расширение списка американских лиц, которым запрещен въезд на территорию России. По его словам, такие ограничения могут затронуть тех, кто активнее всего продвигал идею введения ограничительных мер против газопровода, а также поддерживал введение других антироссийских санкций.

Рябков отметил, что российская сторона, в отличие от американской, не будет публично объявлять, кто именно пополнит список по ограничениям на въезд в РФ. Таким образом они узнают об этом только тогда, когда будут запрашивать соответствующую визу.

Также дипломат подчеркнул, что Российская Федерация не будет спешить с ответными мерами на санкции США. Он пояснил, что Москва обязательно отреагирует на подобные шаги Вашингтона, однако делать это будет взвешенно, без ущерба для себя, пишет "Интерфакс".