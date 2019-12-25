Козак считает, что давление США на "Северный поток - 2" будет расти

Дмитрий Козак отметил, что европейские страны заинтересованы в защите своей энергетической безопасности

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак не исключает, что давление Соединенных Штатов Америки на российский проект "Северный поток - 2" будет усиливаться. Также он подчеркнул, что возможности Белого дома не безграничны. Об этом Козак сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предполагает введение ограничительных мер в отношении российского проекта "Северный поток - 2". Отмечается, что на фоне санкций США швейцарская компания Allseas уже прекратила работу по строительству газопровода.

Зампред правительства РФ добавил: ключевые европейские государства заинтересованы в защите своей энергетической безопасности. Кроме того Козак выразил уверенность, что Россия и Европа смогут найти компромиссное решение, которое позволит разрешить проблемы "Северного потока - 2", пишет РИА Новости.