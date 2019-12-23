Путин в кабине машиниста отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста

Владимир Путин в кабине машиниста едет по железнодорожному мосту через Керченский пролив

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках открытия железнодорожного движения через Крымский мост отправился на поезде из Керчи в Тамань. Отмечается, что войдя в состав глава государства направился в кабину машиниста, в которой пробыл некоторое время. Затем Путин перешел в один из вагонов, где проведет краткую беседу с рабочими, которые участвовали в строительстве железнодорожного моста, пишет ТАСС.

Напомним, что первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал сегодня, 23 декабря, в 14:00 мск, а 24 декабря в 23:45 мск - из Москвы в Симферополь.