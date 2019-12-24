России нечем достраивать "Северный поток - 2"

В ОСК рассказали, что у России пока нет собственных судов для прокладки труб на "Северном потоке - 2"

Директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что проект "Северный поток - 2" нечем достраивать. Он пояснил, что у Российской Федерации сейчас нет судов, которые могли бы завершить строительство газопровода. Директор ОСК добавил, что трубоукладчик можно построить, однако на его проектировку уйдет около 2-х лет, а на создание - до 4-х лет.

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила работы по укладке трубопровода из-за введенных американских санкций в отношении "Северного потока - 2", которые были включены в оборонный бюджет США на 2020 год, пишет "Интерфакс".