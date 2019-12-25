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Козак счел выгодной выплату Украине $2,9 млрд

25.12.2019 13:48
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Козак счел выгодной выплату Украине $2,9 млрд

Дмитрий Козак подчеркнул, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд Украине является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России

В интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является "каплей море", и отдать эти деньги было выгодно. Он пояснил, что такой шаг дает возможность избежать потенциальных рисков, а также позволил найти компромиссное решение, которое удовлетворяет как Россию, так и Украину. Кроме того Козак отметил, что на данный момент не понятно, кто больше выиграл в этом споре - Москва или Киев.

20 декабря стало известно, что "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере $2,9 млрд и заключить пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. В свою очередь украинская компания обязалась отозвать другие иски против "Газпрома" и снять арест с ее активов, пишет РБК.

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