Украина подсчитала будущий доход от транзита российского газа

24.12.2019 21:48 Комментарии

Доход полученный Украиной от транзита российского газа за пять лет перекроет доход, который страна может получить от исков к "Газпрому".

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Украина планирует получить порядка $18 млрд в течение пяти лет за транзит российского газа через свою территорию. Это перекрывает возможные доходы страны от реализации исков к "Газпрому".

в течение пяти лет за транзит российского газа через свою территорию. Это перекрывает возможные доходы страны от реализации исков к "Газпрому". Тем не менее, договор о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" еще не подписан . По словам Оржеля, стороны собираются составить предварительное соглашение во время встречи 27 декабря .

. По словам Оржеля, стороны собираются составить предварительное соглашение во время встречи . Украинский министр отметил возможность разрыва соглашения. Однако, он настаивает на том, что Украина готова к его подписанию и срыв может произойти только со стороны России. Оржель утверждает, что Украина готова к таком развитию событий, но все имиджевые потери в этом случае, будет нести только "Газпром", пишет РИА Новости.