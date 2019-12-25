На воду спущена первая серийная атомная подлодка проекта «Ясень-М»

Что касается сроков сдачи, то «Новосибирск» планируется передать в распоряжение флота уже в следующем году.

На северодвинском предприятии «Севмаш» на воду спущена первая серийная многоцелевая атомная подлодка «Новосибирск» (модернизированный проект «Ясень-М»), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от Минобороны. Кроме этого, по словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, ранее экипаж прошел обучение и полностью готов «осваивать новейшую технику и вооружение». Что касается сроков сдачи, то «Новосибирск» планируется передать в распоряжение флота уже в следующем году. Одна из особенностей подлодки: на ее вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».