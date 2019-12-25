Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ДЕК, 08:45 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062

25 ДЕК, 08:45 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Российских чиновников могут пересадить на такси

25.12.2019 07:24
Комментарии
Российских чиновников могут пересадить на такси

В качестве альтернативы власти не исключают вариант, при котором вместо служебных авто могут использоваться агрегаторы такси.

Не исключено, что совсем скоро российских чиновников могут пересадить на такси вместо того, чтобы обслуживать автомобили, на которых они передвигаются сегодня. Как передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, в качестве альтернативы власти не исключают вариант, при котором вместо служебных авто могут использоваться агрегаторы такси. По его словам, это предложение обсуждали в правительстве в ходе обсуждения по оптимизации бюджетных расходов. Вместе с этим, как напомнил Силуанов, это предложение два года назад разрабатывали в Минфине.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?

Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?
События и факты

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты
Экономика

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?
Экономика

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?
Экономика 5

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?
Экономика 1

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант
События и факты 6

Узнай, страна

В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд

В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд

В Краснодарском крае «Южный завод тяжелого станкостроения» начал поставки станков на Кубу

В Краснодарском крае «Южный завод тяжелого станкостроения» начал поставки станков на Кубу

В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков

В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков

Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

Новости дня

08:29 Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы» Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 23:57 Аналитики назвали страны с подешевевшей стоимостью авиаперелетов из России Аналитики назвали страны с подешевевшей стоимостью авиаперелетов из России
24 ДЕК, 22:51 Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений
24 ДЕК, 21:48 Украина подсчитала будущий доход от транзита российского газа Украина подсчитала будущий доход от транзита российского газа
24 ДЕК, 21:28 В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте
24 ДЕК, 20:52 Ученые обнаружили самое раннее свидетельство родительской заботы Ученые обнаружили самое раннее свидетельство родительской заботы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ДЕК, 19:58 "Нафтогаз" рассчитывает подписать транзитный контракт с "Газпромом" 27 декабря "Нафтогаз" рассчитывает подписать транзитный контракт с "Газпромом" 27 декабря

Узнай, страна!

24 ДЕК, 15:28 В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter