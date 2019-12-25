В качестве альтернативы власти не исключают вариант, при котором вместо служебных авто могут использоваться агрегаторы такси.

Не исключено, что совсем скоро российских чиновников могут пересадить на такси вместо того, чтобы обслуживать автомобили, на которых они передвигаются сегодня. Как передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, в качестве альтернативы власти не исключают вариант, при котором вместо служебных авто могут использоваться агрегаторы такси. По его словам, это предложение обсуждали в правительстве в ходе обсуждения по оптимизации бюджетных расходов. Вместе с этим, как напомнил Силуанов, это предложение два года назад разрабатывали в Минфине.