В Госдуме предлагают создать «новогодний капитал»

Согласно инициативе, выплаты позволят одиноким пенсионерам покупать все нужные продукты и праздничные украшения.

Предложение о создании так называемого «новогоднего капитала» поступило от заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова. Как информирует RT, соответствующую инициативу он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Суть в том, что «новогодний капитал» можно было бы выплачивать одиноким пенсионерам для покупок продуктов и, например, украшений, чтобы отметить праздник так, как хочется. Эти выплаты, по словам Чернышова, нужно привязать к средней сумме пенсии. Однако о какой именно сумме идет речь, он не уточнил.