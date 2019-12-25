Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ДЕК, 11:52 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062

25 ДЕК, 11:52 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

В Госдуме предлагают создать «новогодний капитал»

25.12.2019 10:39
Комментарии
В Госдуме предлагают создать «новогодний капитал»

Согласно инициативе, выплаты позволят одиноким пенсионерам покупать все нужные продукты и праздничные украшения.

Предложение о создании так называемого «новогоднего капитала» поступило от заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова. Как информирует RT, соответствующую инициативу он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Суть в том, что «новогодний капитал» можно было бы выплачивать одиноким пенсионерам для покупок продуктов и, например, украшений, чтобы отметить праздник так, как хочется. Эти выплаты, по словам Чернышова, нужно привязать к средней сумме пенсии. Однако о какой именно сумме идет речь, он не уточнил.

Комментировать (без регистрации)
Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин спас экономику России. Какое решение президента предотвратило катастрофу

Путин спас экономику России. Какое решение президента предотвратило катастрофу
Экономика

Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?

Правила для водителей меняются. Как теперь россияне будут получать водительские права?
События и факты

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты
Экономика

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?
Экономика

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?
Экономика 5

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?
Экономика 1

Узнай, страна

На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ

На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ

В Московской области открыли завод по производству кормов для сельхозживотных за 1,7 млрд рублей

В Московской области открыли завод по производству кормов для сельхозживотных за 1,7 млрд рублей

В Ленинградской области заработал самый крупный на Северо-Западе грибной комплекс за 5,6 млрд рублей

В Ленинградской области заработал самый крупный на Северо-Западе грибной комплекс за 5,6 млрд рублей

В Чечне завершили строительство второго этапа транспортного обхода Гудермеса

В Чечне завершили строительство второго этапа транспортного обхода Гудермеса

Новости дня

09:30 В Раде прошло экстренное заседание кабмина по газовым переговорам В Раде прошло экстренное заседание кабмина по газовым переговорам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:29 Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы» Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы»
07:24 Российских чиновников могут пересадить на такси Российских чиновников могут пересадить на такси
24 ДЕК, 23:57 Аналитики назвали страны с подешевевшей стоимостью авиаперелетов из России Аналитики назвали страны с подешевевшей стоимостью авиаперелетов из России
24 ДЕК, 22:51 Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений
24 ДЕК, 21:48 Украина подсчитала будущий доход от транзита российского газа Украина подсчитала будущий доход от транзита российского газа
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ДЕК, 21:28 В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте

Узнай, страна!

11:42 На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter