Лукашенко готов «забрать» две трубы «Дружбы»

Лукашенко заявил, что будет вести поиск альтернативы российской нефти, и этого он не скрывает.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о том, что Минск может реверсом закачивать нефть в Белоруссию через Польшу – это может происходить в случае, если с российской стороной не получиться прийти к ряду соглашений в энергетической сфере. Выступая в эфире «Эхо Москвы», Лукашенко заявил, что планирует вести поиск альтернативы российской нефти, и этого он не скрывает.

На территории Белоруссии находится три трубы нефтепровода «Дружба». Говоря о возможной альтернативной схеме, Лукашенко пояснил: «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ... Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу».