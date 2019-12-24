Аналитики назвали страны с подешевевшей стоимостью авиаперелетов из России

Специалисты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, проанализировали средний уровень цен на авиаперелеты из Российской Федерации в 2020 г и выяснили, какие страны станут доступнее для российских граждан по сравнению с текущим годом.

Больше всего снизились цены на авиабилеты в Аргентину (на 42% по сравнению с ценами текущего года), передает russian.rt.com со ссылкой на данные исследования.

Стоимость билетов в Исландию и Южно-Африканскую Республику снизилась на 38%, в Мексику – на 36%, на Мальту – на 35%.

Цена на перелеты в Доминиканскую Республику снизилась практически на треть. В Люксембург и Венгрию теперь можно улететь на 32% дешевле.

По информации аналитиков, меньше чем на треть подешевели авиабилеты в такие страны как: Япония, Монголия, Марокко и Чехия.