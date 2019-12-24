Дмитрий Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

В январе уже вступят в силу первые пункты измененных правил, например, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права – об этом в разговоре с РИА Новости сообщили в пресс-службе кабинета министров. Как сообщается, в январе уже вступят в силу первые пункты измененных правил. Например, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях.

Но ключевые правки начнут действовать в октябре. В частности, случится объединение «города» и «площадки», а экзамен по практике будет продолжаться тридцать минут. После этого ученика будут отправлять в «город». Вместе с этим, согласно новым правилам, заранее проехать по маршруту не будет возможности, поскольку будет обнародован только приблизительный список улиц.

Еще одно новшество: результаты экзамена можно будет аннулировать, в случае жалобы на отрицательную оценку. Однако у ГИБДД тоже будет возможность отменить положительные итоги – если будут предоставлены поддельные документы.