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Ученые обнаружили самое раннее свидетельство родительской заботы

24.12.2019 20:52
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Ученые обнаружили самое раннее свидетельство родительской заботы

По словам исследователей, эта находка предшествует предыдущим самым ранним свидетельствам длительной послеродовой помощи примерно на 40 миллионов лет.

Ископаемые находки, обнаруженные в Новой Шотландии, свидетельствуют о долгосрочной родительской заботе примерно на 40 миллионов лет раньше, чем все предыдущие находки.

Исследователи из Университета Карлтона обнаружили окаменелость синапсида варанопида на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии, которая представляет собой защиту более крупной особи вида более молодого представителя.

Исследователи утверждают, что для разработки стратегий родительского ухода мало эволюционного понимания, но это поведение, которое отклоняет шансы на выживание для его потомства и является наиболее дорогостоящим для его родителей. Однако длительная послеродовая помощь распространена среди млекопитающих, поскольку все потомство млекопитающих требует питания от своих матерей.

Согласно исследованию, недавно идентифицированные окаменелости были найдены рядом с более крупными из тех же видов в положении, напоминающем родительскую заботу о потомстве.

«Это самое раннее свидетельство длительного послеродового ухода за позвоночными, - сказала Хиллари Маддин, профессор кафедры наук о Земле Карлтона, в пресс-релизе.

Образец был найден в литифицированном пне на острове Кейп-Бретон, имеет уникальную комбинацию признаков и может быть новым видом варанопидного синапсида, похожего на ящерицу.

«Кажется, взрослый скрывает и защищает несовершеннолетнего в берлоге», - сказала Маддин. «Интересно, что это животное, которое находится на эволюционной линии, ведущей к млекопитающим, проявляет такое поведение так рано».

Исследователи говорят, что трудно доказать наличие родительских прав среди доисторических видов, что затрудняет определение эволюционного происхождения практики. Новая находка добавляет все больше доказательств того, что родительская забота среди палеозойских синапсов была более широко распространена, чем считалось ранее, пишет UPI.

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