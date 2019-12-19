Ученые обнаружили самый древний ископаемый лес возрастом 385 млн лет

Ученые, изучая палеопочвы за пределами города Cairo (штат Нью-Йорк), обнаружили самый старый известный на Земле лес о чем подробно рассказывается в статье, опубликованной в издании Current Biology.

Исследователи нашли обширную корневую систему, существовавшую в девонский период.

«Растянувшись примерно на 6 метров от основания стволов и вглубь почвы, корни древнейших деревьев были крепкими, разветвленными и запутанными. Другими словами, они выглядели поразительно современно», – сообщил ведущий автор исследования Уильям Стейн, палеоботаник из Университета Бингемтона.

Место находки находится в 40 км от леса в Гильбоа, который прежде считался самым древним: ему около 380 млн лет.

Учеными были обнаружены следы 3 разных корневых систем, что дало им повод думать о том, что в лесу росли разные виды деревьев. Одна из корневых систем относится к виду Eospermatopteris, помимо этого были найдены окаменелые корни Archaeopteris.

Снимок с воздуха хорошо сохранившейся корневой системы Archaeopteris (слева), рядом с корнями другого ископаемого дерева. (Фото: Уильям Стейн и Кристофер Берри)

Еще одна корневая система, скорее всего, принадлежала плауновидному растению, существовавшему в девонский период. Прочие находки относятся к каменноугольному периоду, пишет runews24.ru.