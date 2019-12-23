Может ли увеличение потребления магния снизить риск заболеваний сердца?

Новое проспективное исследование, основанное на данных Инициативы по охране здоровья женщин, выявило потенциальную обратную связь между диетическим магнием и смертельной ишемической болезнью сердца у женщин в постменопаузе.

Чарльз Итон, доктор медицинских наук в медицинской школе Alpert в Университете Брауна, и большая группа исследователей из различных учреждений, стали соавторами статьи, озаглавленной «Ассоциация потребления магния с пищей со смертельным исходом ишемической болезни сердца и внезапной сердечной смерти: выводы из Инициативы по охране здоровья женщин».

Исследователи изучили потребление магния в начале исследования для более чем 153 000 женщин в постменопаузе и выявили развитие фатальной ишемической болезни сердца и внезапной сердечной смерти в течение последующих 10,5 лет наблюдения. Данные показали, что большее потребление магния было связано со статистически значимым снижением риска при фатальной ишемической болезни сердца и снижением риска внезапной смерти от заболеваний сердца, пишет EurekAlert.

Сьюзен Г. Корнштейн, доктор медицинских наук, главный редактор журнала «Здоровье женщин» и исполнительный директор Института здоровья женщин Университета Содружества Вирджинии, Ричмонд, Вирджиния, заявляет: