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В Сибири бизнесмен продает село вместе с жителями

24.12.2019 19:32
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В Сибири бизнесмен продает село вместе с жителями

Красноярский предприниматель продает деревню Васильевка вместе с жителями за 20 млн рублей

Местный бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Красноярского края вместе со всеми его жителями. Уточняется, что предприниматель за 45 домов и животноводческий комплекс хочет получить 20 млн рублей. Также стало известно, что после приобретения данного населенного пункта, "покупатель" может выселить людей.

Отмечается, что в 1990-е годы государство выделило огромные средства на возрождение села Васильевка. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, после чего его руководитель получил земли этой деревни в бессрочное пользование. Позднее Земельный кодекс России сильно изменился и местный красноярский бизнесмен не смог пройти обязательную перерегистрацию. Таким образом предпринимателю фактически нечего продавать, пишет НТВ.

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