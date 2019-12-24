Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

Сейчас Лера Кудрявцева находится в больнице и восстанавливается после операции по удалению имплантов

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram написала, что ей в срочном порядке сделали операцию по удалению импланта груди. Артистка рассказала, что импланты ей поставили в 2004 году. Несмотря на пожизненную гарантию, недавно проведенное медицинское обследование показало, что один из имплантов порвался из-за чего начал протекать. В силу этих обстоятельств, врачи решили сделать срочную операцию по их удалению.

В настоящее время Лера Кудрявцева находится в больнице и восстанавливается после проведенной операции, пишет РИА Новости.