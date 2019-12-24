Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

Ольга Бузова числится в списке должников за коммунальные услуги

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов за певицей, телеведущей и звездой проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой числится задолженность в размере 10 662 рубля. Уточняется, что она не оплачивала коммунальные услуги за квартиру в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что иск против Бузовой подала управляющая компания, а судебный приказ был отправлен певице еще в августе 2019 года. Однако представитель телеведущей сообщил, что Ольга не получала извещения о судебном заседании, подчеркнув, что информация о ее задолженности не соответствует действительности, пишет РИА Новости.